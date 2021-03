Inter, oggi finisce l’isolamento: Conte aspetta ancora de Vrij e D’Ambrosio (Di mercoledì 31 marzo 2021) oggi finisce l’isolamento fiduciario per il gruppo-squadra dell’Inter dopo i quattro casi di positività registrati nelle settimane precedenti Come riferisce Corriere dello Sport, oggi finisce l’isolamento fiduciario per il gruppo-squadra dell’Inter dopo i quattro casi di positività registrati nelle settimane precedenti. Alla sessione odierna si vedrà anche Matias Vecino, il quale ieri risultato negativo al tampone, mentre restano ancora fermi Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. Anche in caso di tampone negativo nelle prossime 24-48 ore, sarebbe molto difficile vederli in campo contro il Bologna. Per questo motivo al momento Andrea Ranocchia resta un serio candidato per una maglia da titolare in difesa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)fiduciario per il gruppo-squadra dell’dopo i quattro casi di positività registrati nelle settimane precedenti Come riferisce Corriere dello Sport,fiduciario per il gruppo-squadra dell’dopo i quattro casi di positività registrati nelle settimane precedenti. Alla sessione odierna si vedrà anche Matias Vecino, il quale ieri risultato negativo al tampone, mentre restanofermi Stefan dee Danilo. Anche in caso di tampone negativo nelle prossime 24-48 ore, sarebbe molto difficile vederli in campo contro il Bologna. Per questo motivo al momento Andrea Ranocchia resta un serio candidato per una maglia da titolare in difesa ...

