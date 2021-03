Ibarra |  «Sky è molto più della Serie A Siamo aperti a dialogare con Dazn»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Repubblica intervista l’amministratore delegato di Sky, Massimo. L’emittente è rimasta per il momento a secco nella questione diritti tv: laA ha sceltoe lunedì ha aperto un’asta anche sul terzo pacchetto, giudicando l’offerta di Sky insoddisfacente.ricorda che Sky èpiùA e parla delle strategie dell’azienda per uscire da questa situazione. «Ne esce utilizzando i 750 milioni che non abbiamo speso per i dirittiA per altri scopi: acquisto di altri diritti, non solo nel calcio, produzione di nuovi contenuti anche grazie alla piattaforma paneuropea di Sky Studios. E poi con quattro nuovi canali di entertainment con il nostro marchio. E ancora, sfruttando la prevalenza tecnologica: ...