Giustizia, parte il processo civile telematico in Corte di Cassazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Importante novità per il comparto-Giustizia. Il Ministero fa sapere che “parte oggi anche in Corte di Cassazione il processo civile telematico, prima Corte Suprema in Europa a prevedere una formula completamente digitalizzata”. Nello specifico: “Dopo mesi di sperimentazione, da oggi tutti gli avvocati italiani abilitati potranno depositare atti nativi digitali. Si tratta di una tappa fondamentale verso il completamento del processo civile telematico, che ha avuto un’accelerazione durante la pandemia. Il protocollo era stato sottoscritto il 15 ottobre 2020 dal Ministero della Giustizia con Corte di Cassazione, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Importante novità per il comparto-. Il Ministero fa sapere che “oggi anche indiil, primaSuprema in Europa a prevedere una formula completamente digitalizzata”. Nello specifico: “Dopo mesi di sperimentazione, da oggi tutti gli avvocati italiani abilitati potranno depositare atti nativi digitali. Si tratta di una tappa fondamentale verso il completamento del, che ha avuto un’accelerazione durante la pandemia. Il protocollo era stato sottoscritto il 15 ottobre 2020 dal Ministero dellacondi, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Giustizia, parte il #Processo #Civile telematico in Corte di Cassazione ** - GrassoEmanuele2 : @GianniBalzarini Così tanto per fare un po' di giustizia da parte di una procura federale che fino ad ora è rimasta… - i_bruce_fan : RT @Lucrezi97533276: Bloccata ancora la legge #Zan , contro la transomofobia ,la colpa è del Presidente commissione giustizia al Senato , u… - RobertoCominar1 : #Assassino: se uno ammazza tre persone ,ne ferisce altre due a picconate e non solo non gli infliggi l'ergastolo, m… - maldinapoli : RT @GiulioSiamoNoi: 'Ci avviciniamo al processo determinati, nonostante gli ostacoli e le insidie. Andremo avanti, chiediamo che nessuno s… -