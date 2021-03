Domanda reddito di emergenza ancora bloccata | si attendono istruzioni INPS

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo e in vigore dal 23 marzo , ha da una parte prorogato per tre mesi il REM , dall'altra ha esteso il beneficio ai disoccupati che ...

Il bando 2021 è rivolto alle seguenti categorie di soggetti : le imprese e i titolari didi ... ZFU Sisma Centro Italia: modalità die scadenze L' inoltro delle istanze deve avvenire ...di emergenza 2021 : la procedura di richiesta sul sito INPS per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 è ancora in standby . La scadenza per richiedere le tre nuove mensilità del ...E’ previsto un sostegno al reddito di chi svolge attività di colf o badante, in possesso di residenza e con lavoro iscritto nella Gestione dei lavoratori domestici dell’Inps dal 23 febbraio 2020. Si ...Il decreto Sostegni ha varato tre ulteriori mensilità del Reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio 2021. Cos’è, a chi spetta e come fare domanda Inps ...