Curling | Mondiali 2021 | anche l’Italia nella ‘bolla’ di Calgary dal 2 aprile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per idi. Si partirà venerdì 2di, in Canada, per poi concludersi domenica 11. Oltre al titolo iridato, le quattordici nazioni partecipanti (Italia, Canada, Cina, Danimarca, Germania, Giappone, Corea del Sud, Olanda, Norvegia, Russia, Scozia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti) si giocheranno i primi sei pass olimpici in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri saranno guidatidall’allenatore Claudio Pescia e dal direttore tecnico Ulrik Schmidt, con l’obiettivo di guadagnarsi un postoprossima rassegna olimpica, ma non potranno contare sull’esperienza di Simone Gonin, bloccato dal Covid. Sono cinque gli atleti convocati: ...