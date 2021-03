Covid-19, nessun decesso al “San Pio”: aumenta il numero dei ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nessun decesso all’Ospedale “San Pio” di Benevento, è il dato più confortante che arriva dal principale nosocomio sannita. Sale, invece, il numero dei pazienti che necessitano di un posto letto nei reparti Covid della struttura sanitaria. Sono infatti 83 le persone attualmente ricoverate. Si registra inoltre la dimissione di 5 pazienti: tre residenti in altre Province e due residenti nella Provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –all’Ospedale “San Pio” di Benevento, è il dato più confortante che arriva dal principale nosocomio sannita. Sale, invece, ildei pazienti che necessitano di un posto letto nei repartidella struttura sanitaria. Sono infatti 83 le persone attualmente ricoverate. Si registra inoltre la dimissione di 5 pazienti: tre residenti in altre Province e due residenti nella Provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

