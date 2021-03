Chris Froome pensa al Tour of the Alps (Di mercoledì 31 marzo 2021) che sarà il suo prossimo appuntamento ciclistico della stagione. Al riguardo come riporta cyclingpro, il corridore ha affermato: “Dopo qualche giorno di riposo partirò per il mio secondo ritiro stagionale. In seguito tornerò alle corse in occasione del Tour of the Alps”. Il corridore della Israel cercherà quindi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Froome, addio al Tour de France Froome non correrà il Criterium di Saitama Tappa 20 Tour de France, orari e diretta tv della cronometro Tappa 6 Giro d’Italia, programma, orari e diretta tv Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong Vincenzo Nibali cambia approccio Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) che sarà il suo prossimo appuntamento ciclistico della stagione. Al riguardo come riporta cyclingpro, il corridore ha affermato: “Dopo qualche giorno di riposo partirò per il mio secondo ritiro stagionale. In seguito tornerò alle corse in occasione delof the”. Il corridore della Israel cercherà quindi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, addio alde Francenon correrà il Criterium di Saitama Tappa 20de France, orari e diretta tv della cronometro Tappa 6 Giro d’Italia, programma, orari e diretta tv Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong Vincenzo Nibali cambia approccio

