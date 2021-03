Capello su Gattuso: “Io e Rino siamo simili, ma dovrebbe mordersi la lingua a volte. “ (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non solo il Milan degli invincibili, ma Fabio Capello, è anche l’ultimo allenatore ad aver portato lo scudetto lontano dall’asse Milano-ToRino, quando nel 2001 portò la Roma al suo 3° scudetto. Intervistato ai microfoni de Il Mattino, si è soffermato sulla Serie A e il Napoli di Rino Gattuso, allenatore nel quale ‘Don Fabio’ si rivede per i modi di fare: “Su un aspetto mi pare che si avvicini molto a me: io nella mia carriera ho sempre messo al punto A nel rapporto con i miei calciatori il rispetto. Io sono l’allenatore, tu sei il calciatore. Ognuno deve stare al suo posto e dare il massimo di se stesso. Magari riuscendo a superare persino il proprio limite. Tanto mi basta. E in questo Gattuso mi pare che mi somigli abbastanza. Anche se deve imparare a mordersi la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non solo il Milan degli invincibili, ma Fabio, è anche l’ultimo allenatore ad aver portato lo scudetto lontano dall’asse Milano-To, quando nel 2001 portò la Roma al suo 3° scudetto. Intervistato ai microfoni de Il Mattino, si è soffermato sulla Serie A e il Napoli di, allenatore nel quale ‘Don Fabio’ si rivede per i modi di fare: “Su un aspetto mi pare che si avvicini molto a me: io nella mia carriera ho sempre messo al punto A nel rapporto con i miei calciatori il rispetto. Io sono l’allenatore, tu sei il calciatore. Ognuno deve stare al suo posto e dare il massimo di se stesso. Magari riuscendo a superare persino il proprio limite. Tanto mi basta. E in questomi pare che mi somigli abbastanza. Anche se deve imparare ala ...

