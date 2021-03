Camici | altre accuse a Fontana | indagato per autoriciclaggio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Valentina Dardari Nuoveal presidente della Regione Lombardia. Inoltrata una richiesta di rogatoria alle autorità svizzere per chiarire la posizione governatore Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, sarebbepere false dichiarazioni nella voluntary disclosure sempre nell’ambito dell’indagine riguardante il caso. La procura di Milano ha inoltrato una richiesta di rogatoria alle autorità svizzere per chiarire la posizione del presidente lombardo.Nel 2016,aveva regolarizzato la sua posizione con una voluntary disclosure, una collaborazione volontaria, ossia lo strumento che il fisco mette a disposizione dei contribuenti per regolarizzare la propria ...

g_caprotti : @Titti14760140 @ardigiorgio @emmecucchi @AriaLombardia @RegLombardia Si purtroppo la Lombardia si è distinta , dura… - leleliveforever : @Covidioti Prenderanno qualche bustarella qui e la per le mascherine, camici e tante altre cosìne.. -

... ammesso che possa farlo, le deve distribuire in egual misura con tutte le. Sicuramente io li ... il 29 marzo 2003, e per celebrare la prima Giornata deibianchi, istituita lo scorso agosto ...... chi ha convertito gli stabilimenti per la produzione di mascherine e, chi ha utilizzato i ... L'intenzione è di estenderla anche nelle sedi diregioni. Il centro anti - Covid nel Parco ...L’inchiesta nata dalla fornitura di alcuni camici da parte di una società riconducibile al cognato alla Regione aveva svelato la disponibilità per Fontana di un conto svizzero di oltre 5 milioni di ...Altre grane per il governatore della Regione Lombardia. Attilio Fontana oltre che per frode in pubbliche forniture per la vicenda dei ...