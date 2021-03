Bologna | gioia Barrow | corre verso l' Inter

(Di mercoledì 31 marzo 2021)- Come se avesse vissuto in una favola, e mai potrà dimenticare quella festa che il popolo del Gambia ha regalato a lui e al resto della squadra per la storica qualificazione alla fase finale ...

... fra cui Lazio e Bologna, ha vinto la sua personale battaglia contro l'accusa che lo vedeva ... giunto in questa settimana conclusiva del mese di marzo, ha regalato profonda gioia al diretto interessato,...- Come se avesse vissuto in una favola, e mai potrà dimenticare quella festa che il popolo del Gambia ha regalato a lui e al resto della squadra per la storica qualificazione alla fase finale ...E' stato tutto bello ma è già ieri, ora c'è già un domani da costruire, e Musa è pronto a portare il proprio mattone anche alla causa del Bologna. «Non vedo l'ora di essere a Casteldebole, sabato c'è ...