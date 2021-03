Audero svela tutto | “vi racconto la verità sulla lite Bonucci-Allegri”

Advertising

CalcioWeb : I retroscena di #Audero: i dettagli sulla lite tra #Bonucci e #Allegri prima della sfida di Champions League contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Audero svela

CalcioWeb

Fa piacere ma sono cose che non mi devono distogliere dagli obiettivi attuali'il portiere.ha ricordato alcune delle sue migliori parate stagionali: 'Sono tutte e tre belle, ...... ' A Parma ci sono stati degli errori: non possiamo scoprirci in quella maniera,ci ha ... Il portoghese sarà regolarmente titolare dopo il riposo di Coppa Italia contro la Spal, Pirloanche ...Il portiere della Sampdoria, Emil Audero, recentemente ha prolungato il suo contratto con il club blucerchiato. Il futuro del numero uno però potrebbe essere ...Commenta per primo Il portiere della Sampdoria, Emil Audero, recentemente ha prolungato il suo contratto con il club blucerchiato. Il futuro del numero uno però potrebbe essere lontano da Genova, nono ...