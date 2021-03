Arisa e Andrea Di Carlo | la passione dopo la tempesta

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Disono stati avvistati da Chi che pubblica delle foto dei due insieme che non lasciano dubbi sul loro ritorno di fiammala partecipazione al Festival di Sanremo,aveva fatto molto parlare di sé per la rottura conDi, il fidanzato con il quale avrebbe dovuto sposarsi entro la fine dell’anno. L’addio di lui è avvenuto sui social con un post in cui annunciava la fine della storia d’amore con, colpevole di aver voluto evitare di parlare di lui su domanda di Mara Venier in una delle scorse puntate di Domenica In. A distanza di giorni, rilasciando un’intervista,aveva spiegato: “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto ...