Amazon Alabama, al via lo scrutinio del referendum (Di mercoledì 31 marzo 2021) «No, i nostri dipendenti non fanno pipì nelle bottiglie per risparmiare tempo, se fosse così nessuno lavorerebbe per noi». Questo è il testo di uno tra i tanti tweet che Amazon ha prodotto per dare la sua versione sul livello di intensità del lavoro all’interno dei suoi capannoni. Non la racconta così Linda Burns, a un picchetto di sostegno al referendum che deciderà se il sindacato potrà entrare nell’hub di Bessemer, in Alabama: «Per ogni minuto che non carichi o … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) «No, i nostri dipendenti non fanno pipì nelle bottiglie per risparmiare tempo, se fosse così nessuno lavorerebbe per noi». Questo è il testo di uno tra i tanti tweet cheha prodotto per dare la sua versione sul livello di intensità del lavoro all’interno dei suoi capannoni. Non la racconta così Linda Burns, a un picchetto di sostegno alche deciderà se il sindacato potrà entrare nell’hub di Bessemer, in: «Per ogni minuto che non carichi o … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Irene_p2001 : RT @martafana: Su che canale è la maratona Mentana sul referendum storico in #Alabama in cui i lavoratori votano per scegliere se formare u… - Sentina1538 : RT @martafana: Su che canale è la maratona Mentana sul referendum storico in #Alabama in cui i lavoratori votano per scegliere se formare u… - massimotirabass : RT @martafana: Su che canale è la maratona Mentana sul referendum storico in #Alabama in cui i lavoratori votano per scegliere se formare u… - ilmichelaccio : RT @DiEM25_IT: Il nostro evento AMAZON, DIRITTI ORA: #MakeAmazonPay sarà live oggi alle 18:30. #scioperoamazon #Alabama #COVID19 #pandemia… - lavedovabianca : RT @martafana: Su che canale è la maratona Mentana sul referendum storico in #Alabama in cui i lavoratori votano per scegliere se formare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Alabama C'è un sindacalista (forse) in Alabama: il primo referendum contro Amazon negli Usa Oggi si concluderà un referendum tra i circa 6000 lavoratori di un magazzino di Amazon, a Bessemer in Alabama, per decidere sul diritto dei lavoratori di formare un sindacato. Sarebbe il primo per Amazon negli Stati Uniti: ad oggi nessuno delle centinaia di migliaia di dipendenti ...

Un giorno potenzialmente storico per i dipendenti americani di Amazon Un piccolo stabilimento in Alabama potrebbe votare a favore della creazione di un sindacato, e sarebbe la prima volta negli Stati ...

C'è un sindacalista (forse) in Alabama: il primo referendum contro Amazon negli Usa L'HuffPost Landini (Cgil): “Contro il caporalato digitale, un’azione collettiva a tutela dei diritti” La potenza di calcolo dell’algoritmo è uno straordinario strumento di sfruttamento. Senza una contrattazione d’anticipo e inclusiva si rischia il mancato riconoscimento dei diritti fondamentali delle ...

Amazon alla prova dei diritti dei lavoratori Abbiamo imparato ad amare i servizi di Amazon senza porci il problema della loro sostenibilità ambientale e sociale Marco Bettiol La partita che si sta giocando in effetti va molto al di là di un ...

Oggi si concluderà un referendum tra i circa 6000 lavoratori di un magazzino di, a Bessemer in, per decidere sul diritto dei lavoratori di formare un sindacato. Sarebbe il primo pernegli Stati Uniti: ad oggi nessuno delle centinaia di migliaia di dipendenti ...Un piccolo stabilimento inpotrebbe votare a favore della creazione di un sindacato, e sarebbe la prima volta negli Stati ...La potenza di calcolo dell’algoritmo è uno straordinario strumento di sfruttamento. Senza una contrattazione d’anticipo e inclusiva si rischia il mancato riconoscimento dei diritti fondamentali delle ...Abbiamo imparato ad amare i servizi di Amazon senza porci il problema della loro sostenibilità ambientale e sociale Marco Bettiol La partita che si sta giocando in effetti va molto al di là di un ...