Alla Juventus non serve Sergio Aguero

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è sulla lista di molti dirigenti e l’acquisto a zero stuzzica i club. Laper (ri)crescere non deve peccare di gola Tutti in questi periodo delicato accetterebbero un regalo, ma il pacco che contienenon deve scartarlo la. L’argentino ha scritto la storia del Manchester City e parliamo al passato per un motivo ben preciso, non ha più inchiostro per riempire altre pagine del club inglese. Il talento lo accompagnerà finofine della sua carriera, ma il corpo chiama già i titoli di coda. La stagione con il City non è mai iniziata, ormai non è una priorità, Guardiola ha già risolto il rebus per sostituirlo. Prima l’infortunio, poi il Coronavirus e intanto i Citizen hanno svoltato in positivo. La contemporanea ...