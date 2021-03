Alex Schwarzer non parteciperà a Tokyo 2020 | la Wada conferma la squalifica fino al 2024

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Schwazer non sarà a. L'agenzia mondiale antidoping rimane ferma sulla sua posizione e non concede sconti al marciatore italiano, come si legge in una nota ufficiale: " Schwazer rimane ...

Globalist.it

Schwazer non sarà a Tokyo 2020. L'agenzia mondiale antidoping rimane ferma sulla sua posizione e non concede sconti al marciatore italiano, come si legge in una nota ufficiale: " Schwazer rimane ...Nonostante la sentenza di assoluzione da parte del tribunale di Bolzano, l'agenzia mondiale antidping, non fa un passo indietro: "positività scientificamente provata oltre ogni ragionevole dubbio" ...Al lavoro i legali del marciatore sul ricorso al Tribunale Svizzero. Serve una sospensiva che permetta di tentare la qualifica ai Giochi ...