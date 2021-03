Vissani | ”Vaccini a magistrati? Dopo Scanzi e De Luca ormai è guerra a chi ce l’ha più lungo”

(Di martedì 30 marzo 2021) ”Ivogliono vaccinarsi prima degli altri? Non mi sorprende ,la figura vergognosa che ha fattoe Deche si è vaccinato prima di tutti è normale che accada.quella deiè unaa chi cepiù”. E’ quanto dice lo chef Gianfrancoall’Adnkronos. “La magistratura è il terzo potere dello Stato -continua- Siamo tutti sullo stesso campo di battaglia, non vedo perché loro dovrebbero avere una corsia preferenziale. Oltre tutto oggi le cause sono un po’ sospese perciò basta andare in tribunale con la mascherina ed entrare uno alla volta e inon corrono alcun pericolo. Allora che dovremmo dire noi ristoratori che siamo chiusi da un anno e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vissani Vaccini

Adnkronos

conclude con un cenno alla situazione economica sua e di tutti i ristoratori italiani: "... Si parla solo di, ma non si parla della gente che ha bisogno, che si uccide, che chiede l'......] di Fabio Scuto L'intervento La visione a corto raggio di Netanyahu:per tutti in nome del ...] di Riccardo Antoniucci, Crocifisso Dentello, Camilla Tagliabue e CarlottaLibro in gocce ..."Restare aperti dal 6 aprile a pranzo e a cena? Non sono d'accordo. Andare contro la legge non paga: dobbiamo stare uniti e restare tutti chiusi. Tutti: panetterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, ...A tu per tu con lo chef Gianfranco Vissani, deluso per le chiusure: "Mi aspettavo un cambio di passo da parte del nuovo governo e invece è un fallimento totale" ...