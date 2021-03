Vino dell' Oltrepò Pavese | blitz nelle cantine sociali

(Di martedì 30 marzo 2021) Pavia, 30 marzo 2021 - Controlli in corso in alcune grandidall'Oltrepó. In mattinata le forze'ordine si sono presentate in almeno duee principalia zona, ...

IL GIORNO

Pavia, 30 marzo 2021 - Controlli in corso in alcune grandi cantine dall'Oltrepó Pavese . In mattinata le forze'ordine si sono presentate in almeno due delle principali cantine sociali della zona, , per compiere alcune verifiche tecniche e amministrative. L'Oltrepó è finito spesso al centro di inchieste ...... delegato confederale di Coldiretti Cuneo " un aumento'affluenza presso i nostri mercati di ... simbolo del Made in Cuneo, dalla carne al, dai salumi e formaggi fino all'ortofrutta, trovavano ...Il corridore ha ovviamente il diritto di chiedere le controanalisi. Questa positività - si legge nella nota ufficiale dell'Uci - è la seconda in un periodo di dodici mesi per la Vini Zabù dopo quella ...Brutte notizie in casa Vini Zabù: l’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti comunicato la positività all’EPO del 25enne Matteo De Bonis che è stato automaticamente sospeso dall’attività. De Bonis, ...