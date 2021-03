Vino – Centinaio: Territorio Oltrepò Pavese non paghi per scorrettezza di pochi (Di martedì 30 marzo 2021) – “Ancora una volta un intero Territorio rischia di pagare per la scorrettezza di pochi. Nell’Oltrepò Pavese c’è una maggioranza di persone per bene che lavora onestamente e la cui reputazione non può essere distrutta da qualche mela marcia”. Lo sottolinea il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio commentando un presunto caso di Vino adulterato che ha portato a essere indagati sei tra imprenditori e professionisti del settore vitivinicolo per la presenza di una sostanza non consentita, la “diglicerina ciclica”. “Il nostro grazie – continua Centinaio – come sempre ai carabinieri della forestale e agli ispettori dell’Icqrf per il loro importante lavoro in difesa del Made in Italy e del nostro agroalimentare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) – “Ancora una volta un interorischia di pagare per ladi. Nell’c’è una maggioranza di persone per bene che lavora onestamente e la cui reputazione non può essere distrutta da qualche mela marcia”. Lo sottolinea il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcocommentando un presunto caso diadulterato che ha portato a essere indagati sei tra imprenditori e professionisti del settore vitivinicolo per la presenza di una sostanza non consentita, la “diglicerina ciclica”. “Il nostro grazie – continua– come sempre ai carabinieri della forestale e agli ispettori dell’Icqrf per il loro importante lavoro in difesa del Made in Italy e del nostro agroalimentare ...

