Startup innovative | per la costituzione serve per forza il notaio

Ultime Notizie dalla rete : Startup innovative

Roma, 30 mar. - Il consiglio di amministrazione di Formula center Italia, lache ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha ...delle pmi...Paolo Scudieri, presidente di Adler - Pelzer Group e di Anfia entra in Formula Center, lafondata dalla famiglia Venditti che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di ...Torna la Start Cup Emilia-Romagna 2021, la competizione per team con progetti innovativi d'impresa legati al mondo della ... dove si confrontano le startup vincitrici di tutte le competizioni ...Il Consiglio di Stato sentenzia che la costituzione delle startup online on vale accogliendo un ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato.