Sky, Caressa: “Offrire ai nostri abbonati il massimo possibile” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo quasi 20 anni DAZN sostituisce Sky come player principale della Serie A e si appropria dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro a seguito della notizia, Fabio Caressa ha rassicurato così gli abbonati di Sky in un’intervista a Striscia la Notizia: “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde, ma cercheremo comunque di Offrire ai nostri abbonati il massimo possibile“. Sky può tuttavia vantare i diritti per la trasmissione della UEFA Champions League e dell’Europa League, oltre che della nuova Europa Conference League. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo quasi 20 anni DAZN sostituisce Sky come player principale della Serie A e si appropria dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro a seguito della notizia, Fabioha rassicurato così glidi Sky in un’intervista a Striscia la Notizia: “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde, ma cercheremo comunque diaiil“. Sky può tuttavia vantare i diritti per la trasmissione della UEFA Champions League e dell’Europa League, oltre che della nuova Europa Conference League. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

salvointese1 : @NicolaRaiano Anche #sky si è rotta di Caressa - vivafcinter1908 : RT @jommas82: Il direttore di Skysport, il signor Federico Ferri, non si è degnato di fare mezzo tweet per i diritti TV, da quando lui e Ca… - Pazzotiodio : La Lega ha rifiutato l'offerta di Sky per le tre partite in coesclusiva con Dazn. Ciò vuol dire che rientra in gioc… - Bruno19631 : RT @jommas82: Il direttore di Skysport, il signor Federico Ferri, non si è degnato di fare mezzo tweet per i diritti TV, da quando lui e Ca… - eia58 : RT @jommas82: Il direttore di Skysport, il signor Federico Ferri, non si è degnato di fare mezzo tweet per i diritti TV, da quando lui e Ca… -