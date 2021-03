Senza mascherina, entra in supermercato e tossisce sui clienti (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo fa irruzione Senza mascherina all’interno di un esercizio commerciale prendendo di mira le persone alle casse. E non si limita a questo. Senza mascherina, un uomo ha fatto irruzione all’interno di un supermercato cominciando a tossire su alcuni dei clienti pazientemente posizionati in fila. Il tutto è avvenuto Senza alcun motivo, con questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo fa irruzioneall’interno di un esercizio commerciale prendendo di mira le persone alle casse. E non si limita a questo., un uomo ha fatto irruzione all’interno di uncominciando a tossire su alcuni deipazientemente posizionati in fila. Il tutto è avvenutoalcun motivo, con questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

