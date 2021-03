Rudy Zerbi e Aka7Even, duro sfogo contro Anna Pettinelli ad Amici 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) Alta tensione nella scuola di Amici 2021: Rudy Zerbi e Aka7Even criticano Anna Pettinelli e il guanto di sfida a Sangiovanni. Alta tensione nella scuola di Amici 2021 prima della terza puntata del serale di Amici 2021. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, dopo essersi scontrati più volte durante la prima fase del talent show di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021) Alta tensione nella scuola dicriticanoe il guanto di sfida a Sangiovanni. Alta tensione nella scuola diprima della terza puntata del serale di, dopo essersi scontrati più volte durante la prima fase del talent show di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 - trash_italiano : Blessing le inquadrature a Rudy Zerbi solo perché c'è questo ragazzo dietro di lui ?? #Amici20 - Ileniasa25 : RT @AmiciUfficiale: Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 https://… - nontiassomiglio : Scusate ma facciamo entrare anche Rudy Zerbi e aizziamo la lotta con BELLA PATATA! #clubshowitalia - AnnaPia19062906 : RT @AmiciUfficiale: Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 https://… -