PS5 | Pavlov Shack sarà il primo titolo per PlayStation VR 2

Leggi su eurogamer

(Di martedì 30 marzo 2021) È stato solo di recente che ci è stato permesso di dare uno sguardo ai controller perVR 2. Non ci sono ancora molte informazioni sul visore VR, ma almeno sappiamo già come sono i controller, quali funzionalità portano e come il produttore vuole aumentare l'immersione VR con questi dispositivi di input. Ora sappiamo anche qualeilgioco ad arrivare sulla realtà virtuale next-gen: lo studio di sviluppo di giochi Vankrupt conferma che il popolare sparatutto "disponibile per PSVR2.è in realtà uno sparatutto molto popolare che è tra i giochi VR più venduti su Steam. Lo shooter militare si concentra molto sulla tattica e sulla comunicazione di squadra. Lo sviluppatore ha rivelato che il gioco costerà $ 24 su tutte le ...