Parigi - Roubaix in bilico Ma il Fiandre si correrà pochi km più a nord

Si decide fra oggi e domani il destino della, che gli organizzatori vorrebbero mantenere nella data prevista, l'11 aprile. Per riuscirci dovranno convincere il prefetto della Regione del Nord, Lalande, contrario all'idea che la ...Il mondo del ciclismo e tutti i suoi fan sono in trepidante attesa. Si farà o non si farà la? La Classica Monumento per eccellenza è ancora in forse e, anzi, il giornale Le Parisien ha già affermato che l edizione 2021 non potrà essere corsa nella sua data abituale . Già nel ...Si decide fra oggi e domani il destino della Parigi-Roubaix, che gli organizzatori vorrebbero mantenere nella data prevista, l’11 aprile. Per riuscirci dovranno convincere il prefetto della Regione de ...Benvenuti giù al Nord, dove la storia si capovolge per essere riscritta e riletta. Qui, in questo lembo di terra asciutto e austero. Terra di classiche e tratturi di campagna lastricati di pavé, che n ...