Oms chiede inchiesta sull’ipotesi di fuga del coronavirus da un laboratorio. “In Cina difficoltà di accesso ai dati” (Di martedì 30 marzo 2021) I toni nei confronti della Cina sono cambiati rispetto a inizio pandemia, e anche rispetto a febbraio, quando Peter Ben Embarek, capo del team di esperti che l’Oms ha spedito a Wuhan per rintracciare l’origine del coronavirus, ha respinto l’ipotesi secondo cui il Sars-Cov-2 sarebbe nato nel laboratorio di biosicurezza della città dove tutto è iniziato. Ora l’Organizzazione mondiale della Sanità, nel giorno in cui viene divulgato il rapporto proprio sulla missione e all’indomani delle critiche del segretario di Stato americano Antony Blinken, attacca la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un’inchiesta sull’ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese. “Anche se la squadra” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) I toni nei confronti dellasono cambiati rispetto a inizio pandemia, e anche rispetto a febbraio, quando Peter Ben Embarek, capo del team di esperti che l’Oms ha spedito a Wuhan per rintracciare l’origine del, ha respinto l’ipotesi secondo cui il Sars-Cov-2 sarebbe nato neldi biosicurezza della città dove tutto è iniziato. Ora l’Organizzazione mondiale della Sanità, nel giorno in cui viene divulgato il rapporto proprio sulla missione e all’indomani delle critiche del segretario di Stato americano Antony Blinken, attacca laper la condivisione insufficiente deisul Covid-19 eun’didel virus da uncinese. “Anche se la squadra” di ...

SCRIGNOMAGICO : RT @riktroiani: ++ Il direttore dell'#Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchi… - kalyaMail : RT @riktroiani: ++ Il direttore dell'#Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchi… - TerzoTempo54 : RT @riktroiani: ++ Il direttore dell'#Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchi… - monikindaaaa : RT @riktroiani: ++ Il direttore dell'#Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchi… - giornaleradiofm : Covid: Oms, 'servono altri studi su origine virus, ogni ipotesi aperta': Milano, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms chiede Oms critica la Cina, 'inchiesta su ipotesi di fuga del virus da un laboratorio' Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid - 19 e chiede un'inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese. "Anche se la squadra" di esperti ...

Covid, Oms: "Nuove indagini su ipotesi fuga laboratorio" "Ogni ipotesi aperta, non abbiamo ancora trovato la fonte del virus" Non è stata scritta la parola fine nell'indagine su come tutto è cominciato. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) chiede ulteriori studi e dati sull'origine del coronavirus Sars - CoV - 2 che ha fatto scoppiare la pandemia ancora in corso, e ribadisce che ogni ipotesi resta aperta. "Per quanto riguarda l'Oms ...

Oms chiede a case farmaceutiche di rinunciare a brevetti vaccino Rai News Covid oggi Italia e Lombardia. Il bollettino del 30 marzo Domani il Consiglio dei Ministri che dovrà stilare il nuovo decreto. Ma tiene banco lo scandalo siciliano sui numeri della pandemia ...

Studio su origini Covid-19 non abbastanza esaustivo, difficoltà accesso dati - Oms Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms, chiedendo ulteriori studi poiché l'analisi finora non è stata abbastanza esaustiva. "Nelle mie discussioni con il team, hanno espresso ...

Il direttore dell'Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid - 19 eun'inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese. "Anche se la squadra" di esperti ..."Ogni ipotesi aperta, non abbiamo ancora trovato la fonte del virus" Non è stata scritta la parola fine nell'indagine su come tutto è cominciato. L'Organizzazione mondiale della sanità (ulteriori studi e dati sull'origine del coronavirus Sars - CoV - 2 che ha fatto scoppiare la pandemia ancora in corso, e ribadisce che ogni ipotesi resta aperta. "Per quanto riguarda l'...Domani il Consiglio dei Ministri che dovrà stilare il nuovo decreto. Ma tiene banco lo scandalo siciliano sui numeri della pandemia ...Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms, chiedendo ulteriori studi poiché l'analisi finora non è stata abbastanza esaustiva. "Nelle mie discussioni con il team, hanno espresso ...