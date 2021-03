(Di martedì 30 marzo 2021) Carde, assortimenti, filatoi. Tutto smontato e pronto per essere imballato e spedito in. Non si tratta certo di una novità per il distretto pratese che ormai da anni assiste a queste scene di ...

Advertising

qn_lanazione : Macchinari smontati e spediti in Cina. L’allarme non serve: chiudono altre filature. La crisi del tessile a #Prato -

Ultime Notizie dalla rete : Macchinari smontati

LA NAZIONE

Carde, assortimenti, filatoi. Tutto smontato e pronto per essere imballato e spedito in Cina . Non si tratta certo di una novità per il distretto pratese che ormai da anni assiste a queste scene di ......Adesso nel prossimo mese verranno effettuati sopralluoghi e verifiche agli impianti e ai... Navarra: 'Grande amarezza' Nei giorni scorsi sono statigli arredi del piano terra, dal ...Cardato in agonia: il core business del distretto sempre più a rischio estinzione. "Nessuno interviene, sopravviveranno solo 30 aziende" ...Cardato in agonia: il core business del distretto sempre più a rischio estinzione. "Nessuno interviene, sopravviveranno solo 30 aziende" ...