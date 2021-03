Inps: tentativi di truffa tramite email. (Di martedì 30 marzo 2021) L'Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. È importante ricordare che l'Inps non ... Leggi su gazzettadinapoli (Di martedì 30 marzo 2021) L'avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo didi phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. È importante ricordare che l'non ...

Advertising

INPS_it : #AttentiAlleTruffe Si sono verificati alcuni tentativi di #raggiro da parte di #falsi funzionari #INPS. La #truffa… - azulette : RT @LaGazzettaWeb: Allarme a Bari, l'Inps avverte: «Sono in corso tentativi di truffa via mail» - annmavi : RT @LaGazzettaWeb: Allarme a Bari, l'Inps avverte: «Sono in corso tentativi di truffa via mail» - LaGazzettaWeb : Allarme a Bari, l'Inps avverte: «Sono in corso tentativi di truffa via mail» - giornalemionews : L’Inps mette in guardia da tentativi di truffa tramite email in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Inps tentativi Allarme INPS: tentativi di truffa tramite e - mail L'istituto ricorda che è "importante ricordare che l'Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria , le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a ...

Inps: tentativi di truffa tramite email. L'Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. È importante ricordare che l'Inps non acquisisce in alcun caso , telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni personali. Inoltre, tutte le informazioni ...

Allarme INPS: tentativi di truffa tramite e-mail ilmessaggero.it Allarme a Bari, l'Inps avverte: «Sono in corso tentativi di truffa via mail» BARI - La direzione di Bari dell'Inps lancia un allarme agli utenti: «È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati ...

Ottaviano, controlli anti-covid: scattano 38 sanzioni Ai proprietari delle automobili verrà contestato il fatto che si trovavano in quella zona della città senza che ce ne fosse un giustificato motivo ...

L'istituto ricorda che è "importante ricordare che l'non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria , le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a ...L'avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. È importante ricordare che l'non acquisisce in alcun caso , telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni personali. Inoltre, tutte le informazioni ...BARI - La direzione di Bari dell'Inps lancia un allarme agli utenti: «È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati ...Ai proprietari delle automobili verrà contestato il fatto che si trovavano in quella zona della città senza che ce ne fosse un giustificato motivo ...