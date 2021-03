Guido Rasi: "Il 90% dei vaccinati non infetta: lo dice uno studio Usa" (Di martedì 30 marzo 2021) “Ci sono buonissime notizie da un primo studio fatto bene negli Usa sul personale sanitario: il 90% dei vaccinati non infetta e se infetta lo fa in dosi molto basse, trasmette una infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Lo ha affermato Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore esecutivo Ema, intervenendo ad “Agorà” su Rai Tre. “Non ho mai fatto previsioni, ma da immunologo azzardo l’unica, che spero di non sbagliare: secondo me” l’immunità conferita dai vaccini anti-Covid “dura un paio d’anni. Ma sono l’unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi”, ha proseguito Guido Rasi intervenendo su Rai Tre. “La differenza tra vaccini non è nota”, ha sottolineato comunque l’esperto, precisando che sulle stime relative alla durata dello ‘scudo vaccinale’ si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) “Ci sono buonissime notizie da un primofatto bene negli Usa sul personale sanitario: il 90% deinone selo fa in dosi molto basse, trasmette una infezione lieve e quasi sempre asintomatica”. Lo ha affermato, microbiologo ed ex direttore esecutivo Ema, intervenendo ad “Agorà” su Rai Tre. “Non ho mai fatto previsioni, ma da immunologo azzardo l’unica, che spero di non sbagliare: secondo me” l’immunità conferita dai vaccini anti-Covid “dura un paio d’anni. Ma sono l’unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi”, ha proseguitointervenendo su Rai Tre. “La differenza tra vaccini non è nota”, ha sottolineato comunque l’esperto, precisando che sulle stime relative alla durata dello ‘scudo vaccinale’ si ...

