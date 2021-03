Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani (Di martedì 30 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Si chiamano Body editing apps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più giovani – e non solo – specie in questa stagione di distanziamento sociale nella quale ci presentiamo più spesso online che dal vivo, sembrano innocue, divertenti e persino utili ma nascondono insidie pericolose per tutti e per i più giovani più di tutti. Provate a digitare sull’Apple store o sul Play store “Body editing” o “Body editor” o provate a fare altrettanto su Google. Vi troverete davanti a una lista lunga, anzi lunghissima di link, app e immagini che promettono tutti lo stesso genere di miracolo: migliorare il vostro aspetto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Si chiamanoapps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più– e non solo – specie in questa stagione di distanziamento sociale nella quale ci presentiamo più spesso online che dal vivo, sembrano innocue, divertenti e persino utili ma nascondono insidie pericolose per tutti e per i piùpiù di tutti. Provate a digitare sull’Apple store o sul Play store “” o “editor” o provate a fare altrettanto su Google. Vi troverete davanti a una lista lunga, anzi lunghissima di link, app e immagini che promettono tutti lo stesso genere di miracolo: migliorare il vostro aspetto ...

Advertising

jacopommartone : RT @HuffPostItalia: Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani - HuffPostItalia : Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani - Angelo79787229 : @QRepubblica @MPanarari Io guardo tre indici! Debito pubblico! Risparmi dei cittadini! Politica in tv. Debito signi… - carmengruenw : @nonelarena Ma questi che governano la Lombardia, sono gli stessi che si propongono per governare in futuro l Italia? Ah siamo a posto! - icknos : @fattoquotidiano @paola_zanca il futuro del #movimento se lo e' giocato nel momento che ha deciso di governare con… -