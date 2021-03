Germania, prezzi import febbraio +1,7% m/m +1,4% a/a (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Rimangono stabili i prezzi import in Germania su base mensile a febbraio. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,7%, uguale al mese di gennaio. Il dato risulta superiore al consensus (+1,3%). Su base annuale si registra un incremento dell’1,4%, rispetto al -1,2% indicato il mese precedente, e migliore del +1,1% atteso. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono aumentati dell’1,5% su base annua. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dell0 0,5% su mese, mentre si evidenzia un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Rimangono stabili iinsu base mensile a. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della(DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,7%, uguale al mese di gennaio. Il dato risulta superiore al consensus (+1,3%). Su base annuale si registra un incremento dell’1,4%, rispetto al -1,2% indicato il mese precedente, e migliore del +1,1% atteso. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, isono aumentati dell’1,5% su base annua. Per quanto riguarda ialle esportazioni, si è registrato un incremento dell0 0,5% su mese, mentre si evidenzia un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo di un anno prima.

