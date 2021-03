GENITORI VS INFLUENCER: su Sky Original in prima assoluta (Di martedì 30 marzo 2021) GENITORI VS INFLUENCER, un film Sky Original, prodotto da Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Di cosa parla GENITORI vs INFLUENCER? Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, vuole diventare INFLUENCER – come il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)VS, un film Sky, prodotto da Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, sarà trasmesso insu Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Di cosa parlavs? Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, vuole diventare– come il ...

