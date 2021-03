Francia, a marzo aumenta la fiducia dei consumatori (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – aumenta, contro le attese, la fiducia dei consumatori francesi nel mese di marzo. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 94 punti dai 91 punti del mese precedente. L’indicatore, che appare superiore al consensus di 91 punti, resta ancora al di sotto della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora leggermente a -15 punti (era a -16 a febbraio), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorato a -8 da -4 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –, contro le attese, ladeifrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 94 punti dai 91 punti del mese precedente. L’indicatore, che appare superiore al consensus di 91 punti, resta ancora al di sotto della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora leggermente a -15 punti (era a -16 a febbraio), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorato a -8 da -4 punti.

