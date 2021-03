Figliuolo annuncia: "Immunità di gregge entro fine settembre" (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Cinquecentomila somministrazioni al giorno, “entro la terza settimana di aprile”. E l''80% degli italiani vaccinati, per raggiungere l'agognata “immunità di gregge”, entro fine settembre. In audizione davanti alle commissioni riunte Affari sociali e Igiene di Camera e Senato, il commissario straordinario all'emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo, spiega tempi e modi della campagna vaccinale. Destinata ad andare avanti sempre più rapidamente per garantire “la ripartenza del Paese”. Il tanto atteso “cambio di passo” c'è stato, premette il generale, “e sta producendo risultati. Solo a marzo abbiamo somministrato oltre 5 milioni di vaccini, con picchi di 250 mila al giorno". Anche alla voce “forniture” è stato quasi azzerato il divario: “da inizio campagna, nel primo ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Cinquecentomila somministrazioni al giorno, “la terza settimana di aprile”. E l''80% degli italiani vaccinati, per raggiungere l'agognata “immunità di”,. In audizione davanti alle commissioni riunte Affari sociali e Igiene di Camera e Senato, il commissario straordinario all'emergenza Covid 19, Francesco Paolo, spiega tempi e modi della campagna vaccinale. Destinata ad andare avanti sempre più rapidamente per garantire “la ripartenza del Paese”. Il tanto atteso “cambio di passo” c'è stato, premette il generale, “e sta producendo risultati. Solo a marzo abbiamo somministrato oltre 5 milioni di vaccini, con picchi di 250 mila al giorno". Anche alla voce “forniture” è stato quasi azzerato il divario: “da inizio campagna, nel primo ...

