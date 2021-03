Draghi si vaccina contro il covid ma un altro ‘virus’ ci minaccia

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Il premier Mario Draghi,73 anni, ha aspettato il suo turno per vaccinarsi e quando oggi è stato chiamato si è messo in fila come tutti. Ricevuta la sua dose di AstraZeneca ha salutato ed è tornato ai suoi impegni di Governo. Caso ha voluto che, proprio in quei momenti, arrivasse la notizia che Germania e Canada hanno vietato di usare quel tipo di vaccino a quanti hanno meno di 60 anni, considerati alcuni casi di morte per trombosi. Ed è proprio sui vaccini che nel nostro paese ormai si è scatenata la battaglia a chi arriva prima e fa meglio degli altri. In Liguria oggi sono partite le vaccinazioni nelle farmacie: “Siamo i primi”, ha detto col petto in fuori il presidente, Giovanni Toti, mentre in Sicilia i Carabinieri arrestavano alcuni dirigenti della sanità regionale perché avevano falsificato i dati sui contagi e sulle morti per non scattare in zona ‘rossa’. Il Commissario straordinario generale Figliuolo, da parte sua, non demorde e insiste: “Vaccinare l’80% della popolazione entro il 30 settembre dando priorità ai più vulnerabili, su tale traguardo è orientata la struttura commissariale. Vaccinare per favorire la ripartenza del Paese” ha detto ai senatori della commissione Sanità che oggi lo hanno chiamato a riferire. “Capillarità e spinta sulla vaccinazione – ha aggiunto – sono i capisaldi e la corretta attuazione del Piano sta avvenendo sul pieno coinvolgimento degli attori a tutti i livelli. Tre le direttrici: approvvigionamento efficace e puntuale distribuzione”. E speriamo nel Generale, che i quantitativi assicurati arrivino per tempo e che qualcuno non giochi a spedirli altrove come si è visto in passato. Tra le forze politiche, intanto, ci si accapiglia tra chi vuole aprire e chi vuol chiudere. E soprattutto la Lega di capitan Salvini che in ogni dove sottolinea la necessità di allentare la cinghia, di far riprendere a lavorare. Ai leghisti, magari, fa rabbia sentire che la vicina Spagna ha aperto ai turisti e che molti lombardi hanno già pronte le valigie e la crema solare. Soprattutto Zaia mastica amaro, pensando a tutte le belle spiagge venete ancora serrate e lui costretto a guardar le stelle da solo.