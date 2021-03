Diabete, al via 'Blue balloon challenge' sfida contro pregiudizi (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Essere affetti da Diabete di tipo 1 ma vivere una vita senza limitazioni. Ad accendere i riflettori su questa condizione cronica è la campagna 'Blue balloon', patrocinata dalle associazioni Agd Italia (Associazioni giovani con Diabete), Aniad (Associazione nazionale italiana atleti diabetici), Diabete Forum, Fand (Associazione italiana diabetici) e Fdg (Federazione nazionale Diabete giovanile) e promossa da Medtronic. Un video emozionale, il coinvolgimento di importanti influencer e una social challenge sono gli strumenti attraverso i quali far parlare di questa patologia e abbattere lo stigma che condiziona la vita delle persone che ne sono affette. "Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che ogni giorno affrontano le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Essere affetti dadi tipo 1 ma vivere una vita senza limitazioni. Ad accendere i riflettori su questa condizione cronica è la campagna '', patrocinata dalle associazioni Agd Italia (Associazioni giovani con), Aniad (Associazione nazionale italiana atleti diabetici),Forum, Fand (Associazione italiana diabetici) e Fdg (Federazione nazionalegiovanile) e promossa da Medtronic. Un video emozionale, il coinvolgimento di importanti influencer e una socialsono gli strumenti attraverso i quali far parlare di questa patologia e abbattere lo stigma che condiziona la vita delle persone che ne sono affette. "Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che ogni giorno affrontano le ...

Ultime Notizie dalla rete : Diabete via Covid, Padova pronta a utilizzare il plasma dei vaccinati. Medici e infermieri sono i primi donatori L'Europa ha gi dato il via libera nonostante il debutto degli anticorpi monoclonali. Ricavati da ... cio obesit, cardiopatie o diabete. Devono assumerli entro dieci giorni dalla comparsa dei sintomi ...

Via all'utilizzo degli anticorpi monoclonali Prenderà il via questa settimana per ASST Mantova la somministrazione degli anticorpi monoclonali contro il ... diabete mellito non controllato, immunodeficienza, malattia cardio - cerebrovascolare, ...

Vaccini: cardiologi,prevedere triage per chi soffre di cuore "I pazienti con insufficienza cardiaca hanno un rischio doppio di non sopravvivere in caso di Covid rispetto alla popolazione generale" e questo è vero "in tutte le fasce d'età non solo per gli anzian ...

