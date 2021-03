Chi l’ha visto, Denise Pipitone potrebbe essere in Russia (Di martedì 30 marzo 2021) Denise Pipitone è la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, durante Chi l’ha visto una telespettatrice ha fatto una segnalazione shock. Chi l’ha visto , il caso di Denise Pipitone, potrebbe esserci una svolta in Russia (Chi l’ha visto)Sul social della trasmissione televisiva è apparso il trailer della puntata, la quale andrà in onda questa sera 31 Marzo 2021, in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli annuncerà una svolta nel caso che ha appassionato tutti gli italiani. La scomparsa della piccola Denise Pipitone potrebbe avere una svolta imprevista, una telespettatrice ha contattato la redazione del programma ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021)è la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, durante Chiuna telespettatrice ha fatto una segnalazione shock. Chi, il caso diesserci una svolta in(Chi)Sul social della trasmissione televisiva è apparso il trailer della puntata, la quale andrà in onda questa sera 31 Marzo 2021, in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli annuncerà una svolta nel caso che ha appassionato tutti gli italiani. La scomparsa della piccolaavere una svolta imprevista, una telespettatrice ha contattato la redazione del programma ...

