(Di martedì 30 marzo 2021) Al termine di una mirata attività antidroga, idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, hanno arrestato un cittadino senegalese di 30 anni e un cittadino nigeriano 44enne, entrambi senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ihanno notato il 30enne aggirarsi con farenei pressi della fermata metropolitana Cornelia. Una volta sceso giù in stazione, i militari hanno deciso di pedinarlo e osservare i movimenti dell’uomo. Arrivati alla fermata “Anagnina”, ihanno assistito ad un vero e propriotra il 30enne ed il 44enne ed hanno deciso di intervenire. Bloccati i due soggetti, i militari hanno accertato che il cittadino senegalese aveva ceduto 9 ovuli di eroina dietro il compenso di 2800 ...

Advertising

elenaricci1491 : #Carabinieri notano scambio sospetto. Arrestati 2 pusher - forzearmatenews : #Carabinieri notano scambio sospetto. Arrestati 2 pusher - ilmamilio : Anagnina | Carabinieri notano scambio sospetto e arrestano 2 pusher: sequestrata eroina - CasilinaNews : Anagnina. Carabinieri notano uno scambio sospetto e arrestano due pusher -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri notano

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Va in giro per la città con un pacco con mezzo chilo di marijuana sottobraccio. Iloe lo arrestano. Il pusher è anche un percettore del reddito di cittadinanza. Si tratta di un 26enne, A. F. marsalese. Durante lo svolgimento di un normale servizio volto a ...... diretta dal Capitano Christian Bottacci, individuano casa di spaccio a Castagneto Carducci in provincia di Livorno Durante servizio perlustrativo, iuna frequentazione anomala di ...ROMA (CRONACA) – I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, in attesa di essere sottoposti ...Sottoposti agli arresti domiciliari tre persone tra dirigenti e funzionari dell'osservatorio epidemiologico e della Regione ...