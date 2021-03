Bomba carta contro un supermercato in contrada Pontecorvo (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Paura nella serata di ieri in contrada Pontecorvo. Alle 22:00 circa, in contrada Pontecorvo in prossimità della via Appia, ignoti hanno fatto esplodere una Bomba carta piazzata davanti la saracinesca d’ingresso in un punto vendita di una famosa catena alimentare. La Bomba carta ha determinato, purtroppo, numerosi danni. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Provinciale per i rilievi del caso e avviare le indagini per risalire agli autori del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Paura nella serata di ieri in. Alle 22:00 circa, inin prossimità della via Appia, ignoti hanno fatto esplodere unapiazzata davanti la saracinesca d’ingresso in un punto vendita di una famosa catena alimentare. Laha determinato, purtroppo, numerosi danni. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Provinciale per i rilievi del caso e avviare le indagini per risalire agli autori del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

