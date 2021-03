Bari, focolaio in un convento: morte quattro suore over 80, nessuna era stata vaccinata (Di martedì 30 marzo 2021) Un focolaio Covid è scoppiato a partire da metà marzo nel convento Regina Pacis di Bari, nel quartiere di Ceglie del Campo. Tutte le 27 suore della congregazione delle suore adoratrici del sangue di Cristo sono risultate positive al tampone. quattro di loro, la più giovane di 82 anni e la più anziana di 104, sono decedute nei giorni scorsi a causa del virus, 18 si trovano attualmente in isolamento nel convento e cinque sono state ricoverate in ospedale. All’interno della struttura non erano ancora partite le vaccinazioni anti-Covid. La Asl ha preso in carico la situazione e sta monitorando lo stato di salute delle religiose in isolamento. Suor Lorenzina ha 78 anni e ha trascorso tutta la vita in servizio come caposala negli ospedali. «Purtroppo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) UnCovid è scoppiato a partire da metà marzo nelRegina Pacis di, nel quartiere di Ceglie del Campo. Tutte le 27della congregazione delleadoratrici del sangue di Cristo sono risultate positive al tampone.di loro, la più giovane di 82 anni e la più anziana di 104, sono decedute nei giorni scorsi a causa del virus, 18 si trovano attualmente in isolamento nele cinque sono state ricate in ospedale. All’interno della struttura non erano ancora partite le vaccinazioni anti-Covid. La Asl ha preso in carico la situazione e sta monitorando lo stato di salute delle religiose in isolamento. Suor Lorenzina ha 78 anni e ha trascorso tutta la vita in servizio come caposala negli ospedali. «Purtroppo non ...

