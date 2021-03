Amanda Lear, imbarazzo in diretta: “Mi è andato il microfono nel sedere” (Di martedì 30 marzo 2021) Amanda Lear fa una battuta imbarazzante sul suo microfono Venerdì in prima serata su Rai Uno è andato in onda il terzo appuntamento con la Canzone Segreta, il game condotto da serena Rossi e che sta riscuotendo un grande successo a livello d’ascolti. Fra i vari ospiti presenti in studio anche Amanda Lear che ha fatto sorridere il pubblico della prima rete con una serie di gaffe e battute divertenti. Inoltre, la donna ha fatto un’uscita poco galante appena si è seduta sulla poltrone degli ospiti. Infatti, nel momento in cui nello studio è sceso il buio, in attesa dell’inizio delle sorprese, la cantante e conduttrice ha detto, toccandosi la schiena: “C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere”. Sentendo queste parole, sia la ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021)fa una battuta imbarazzante sul suoVenerdì in prima serata su Rai Uno èin onda il terzo appuntamento con la Canzone Segreta, il game condotto da serena Rossi e che sta riscuotendo un grande successo a livello d’ascolti. Fra i vari ospiti presenti in studio ancheche ha fatto sorridere il pubblico della prima rete con una serie di gaffe e battute divertenti. Inoltre, la donna ha fatto un’uscita poco galante appena si è seduta sulla poltrone degli ospiti. Infatti, nel momento in cui nello studio è sceso il buio, in attesa dell’inizio delle sorprese, la cantante e conduttrice ha detto, toccandosi la schiena: “C’è questo… che mi ènel”. Sentendo queste parole, sia la ...

