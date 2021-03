Vaccini, Draghi parteciperà all’incontro Governo-Regioni di oggi (Di lunedì 29 marzo 2021) Draghi parteciperà al vertice sui Vaccini insieme alla Ministra Gelmini, al Commissario Figliuolo e al Capo della Protezione Civile Curcio oggi pomeriggio ci sarà un vertice tra Governo e Regioni per discutere sui Vaccini e sul piano vaccinale ed è confermata la partecipazione del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al fianco del premier ci sarà la Ministra per gli Affari Regionali Gelmini, il Commissario Straordinario Gen. Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile Curcio. In merito ai Vaccini, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini ha ricordato che nessuna Regione può acquistare Vaccini che non sono stati autorizzati dall’Ema o dall’Aifa. Ed è questo un chiaro riferimento alle dichiarazioni del ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021)al vertice suiinsieme alla Ministra Gelmini, al Commissario Figliuolo e al Capo della Protezione Civile Curciopomeriggio ci sarà un vertice traper discutere suie sul piano vaccinale ed è confermata la partecipazione del Presidente del Consiglio Mario. Al fianco del premier ci sarà la Ministra per gli Affari Regionali Gelmini, il Commissario Straordinario Gen. Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile Curcio. In merito ai, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini ha ricordato che nessuna Regione può acquistareche non sono stati autorizzati dall’Ema o dall’Aifa. Ed è questo un chiaro riferimento alle dichiarazioni del ...

