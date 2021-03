Traffico Roma del 29-03-2021 ore 20:00 (Di lunedì 29 marzo 2021) Luceverde Roma very trovati all’ascolto ci sono ancora rallentamenti per incidente sulla Prenestina all’altezza di via Ponte di Nona verso il centro città altro incidente con rallentamenti sulla Pollein sei all’altezza del Bivio con la Maremmana Inferiore Ci troviamo nella zona di San Vittorino sempre a Roma est sulla via Casilina Traffico rallentato all’altezza della Borghesiana in prossimità della Borgata Finocchio su via del Foro Italico sempre chiusa la rampa di accesso da viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico per lavori urgenti sulla rete elettrica nel rione Prati iniziati i lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni di conseguenza la linea tram 19 limita le corse a Valle Giulia ed è sostituita da bus fino a piazza Risorgimento deviate anche se linee ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Luceverdevery trovati all’ascolto ci sono ancora rallentamenti per incidente sulla Prenestina all’altezza di via Ponte di Nona verso il centro città altro incidente con rallentamenti sulla Pollein sei all’altezza del Bivio con la Maremmana Inferiore Ci troviamo nella zona di San Vittorino sempre aest sulla via Casilinarallentato all’altezza della Borghesiana in prossimità della Borgata Finocchio su via del Foro Italico sempre chiusa la rampa di accesso da viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico per lavori urgenti sulla rete elettrica nel rione Prati iniziati i lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni di conseguenza la linea tram 19 limita le corse a Valle Giulia ed è sostituita da bus fino a piazza Risorgimento deviate anche se linee ...

