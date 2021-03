Tenta un sorpasso ma cade e viene travolto da un furgone a Vigevano (Pavia)

(Di lunedì 29 marzo 2021)unmaragazzo di 24 anni ha perso la vita eri 28 marzo lungo la strada provinciale di, in provincia di. Il ragazzo stava superando una coda di auto quando ha urtato contro uno specchietto ed è caduto sull’asfalto. Proprio in quel momento è arrivato unsul lato opposto

Advertising

Formula1WM : Giro 6/57 - Bellissima lotta tra Leclerc e Bottas. Alla fine il finlandese riesce a passare il pilota Ferrari che t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta sorpasso

Fanpage.it

Il muretto ha chiesto a Verstappen di ridare la posizioneoltre i track limits. Intanto sosta ai box per Bottas chee riesce a realizzare il giro più veloce. Ultimi tentativi che ...Giro 19/56 - Superdi Bottas all'esterno su Perez in fondo al rettilineo di ritorno. Ora ... Giro 14/56 - Pit - stop e gomma dura per Hamilton chel'undercut su Verstappen. Sosta per ...Tenta un sorpasso ma cade ragazzo di 24 anni ha perso la vita eri 28 marzo lungo la strada provinciale di Vigevano, in provincia di Pavia.Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita ieri 28 marzo lungo la strada provinciale di Vigevano, in provincia di Pavia ...