Studenti della Sapienza scrivono a rettore: "Abolire terza rata" (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Questa mattina alcuni rappresentanti degli studenti dell'Università 'Sapienza' hanno indirizzato una lettera alla Rettrice Antonella Polimeni, ai Presidi delle facoltà e agli organi rappresentativi dell'ateneo, presentando una serie di richieste per quanto concerne le tasse universitarie, la gestione di didattica a distanza e appelli, e la messa a disposizione per gli studenti degli spazi universitari. La lettera è stata redatta da un'assemblea studentesca svoltasi nelle scorse settimane e sostenuta dai rappresentanti degli studenti del Fronte della Gioventù Comunista (FGC) negli organismi di rappresentanza, ed è stata sottoscritta da circa 1000 studenti della Sapienza.

