Stare al livello del mare | un serio problema

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 29 marzo 2021) La forma e il campo gravitazionale terrestri sono stati usati come base per undelvalido ainternazionale Quanto è alto il Monte Everest? 8848 metri? 8844 metri? O 8850 metri? Per anni Cina e Nepal non hanno erano d’accordo. Nel 2019, il Nepal ha inviato una squadra di geodetici per misurare la montagna più alta del mondo. Un anno dopo una squadra cinese ha scalato la vetta. Lo scorso dicembre i due governi hanno annunciato congiuntamente il risultato della nuova misurazione: 8848,86 metri. Quando zero non è sempre zero Ildelè il modo di definire il punto su cui misurare l’altezza degli oggetti. Ma questo parametro è difettoso: infatti non esiste una definizione fissa. Ogni paese utilizza valori diversi in base alle suee. Di conseguenza, il ...