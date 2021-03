Sambenedettese, i giocatori comunicano lo stato di agitazione. Il comunicato dell’AIC (Di lunedì 29 marzo 2021) Acque sempre più turbolente in casa Sambenedettese. I calciatori hanno comunicato lo stato di agitazione per il mancato pagamento degli stipendi e la situazione societaria sempre più deficitaria. Questa la nota di AIC: “L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per la S.S. Sambenedettese S.r.l., nel ribadire tutto quanto già denunciato nei precedenti comunicati, segnalano quanto segue. Il presidente, durante un incontro avvenuto con i calciatori la scorsa settimana, ha personalmente assicurato gli stessi che avrebbe saldato gli arretrati retributivi entro e non oltre venerdì 2 aprile p.v. Nessun calciatore alla data odierna, nonostante le formali messe in mora, ha ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre – dicembre 2020 e gennaio – febbraio 2021 e appare evidente, pertanto, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Acque sempre più turbolente in casa. I calciatori hannolodiper il mancato pagamento degli stipendi e la situazione societaria sempre più deficitaria. Questa la nota di AIC: “L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per la S.S.S.r.l., nel ribadire tutto quanto già denunciato nei precedenti comunicati, segnalano quanto segue. Il presidente, durante un incontro avvenuto con i calciatori la scorsa settimana, ha personalmente assicurato gli stessi che avrebbe saldato gli arretrati retributivi entro e non oltre venerdì 2 aprile p.v. Nessun calciatore alla data odierna, nonostante le formali messe in mora, ha ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre – dicembre 2020 e gennaio – febbraio 2021 e appare evidente, pertanto, ...

