Quelli che provano nostalgia del sudore e altre orrendità altrui: Taxi!!! (Di lunedì 29 marzo 2021) Confesso che ho benedetto la pandemia. È successo ognuna delle volte in cui, quasi sempre per ragioni di lavoro, nelle ultime settimane mi sono trovata al desco di case che non erano la mia. Se non fosse stato per la pandemia, non avrei alle nove e poco più potuto chiamare un taxi senza sembrare maleducatissima. Naturalmente sono risultata maleducatissima lo stesso, perché «eh, purtroppo c’è il coprifuoco» sembra scortese quanto alzare un sopracciglio per il parcheggio in doppia fila, di fronte a gente che – tutta, tutta – ti risponde «ma guarda che se sei in taxi a mezzanotte mica ti fermano». Irrispettosi delle regole son sempre gli altri, noi al massimo ce le aggiustiamo un po’. E infatti a ogni cena – tutte, tutte – si raccontano le cene dei cretini. Quella milanese alla quale si sono contagiati tutti gli architetti, quella romana alla quale si sono contagiati tutti i registi. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 marzo 2021) Confesso che ho benedetto la pandemia. È successo ognuna delle volte in cui, quasi sempre per ragioni di lavoro, nelle ultime settimane mi sono trovata al desco di case che non erano la mia. Se non fosse stato per la pandemia, non avrei alle nove e poco più potuto chiamare un taxi senza sembrare maleducatissima. Naturalmente sono risultata maleducatissima lo stesso, perché «eh, purtroppo c’è il coprifuoco» sembra scortese quanto alzare un sopracciglio per il parcheggio in doppia fila, di fronte a gente che – tutta, tutta – ti risponde «ma guarda che se sei in taxi a mezzanotte mica ti fermano». Irrispettosi delle regole son sempre gli altri, noi al massimo ce le aggiustiamo un po’. E infatti a ogni cena – tutte, tutte – si raccontano le cene dei cretini. Quella milanese alla quale si sono contagiati tutti gli architetti, quella romana alla quale si sono contagiati tutti i registi. ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - borghi_claudio : Ah ovviamente mi aspetto che quelli che dalle regioni rosse hanno spalato fango sulla Lombardia, non mettano mai pi… - SalernoSal : La Tv è a lutto. Se n’è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa. #vaime - AmbrosinoSalva3 : Venti di morte! Sono quelli che soffiano impetuosi, specialmente sull'Italia, il paese più ambito al mondo,gli infe… - gianpiero1965 : @AntiPUDE @ClaudeTadolti @ladyonorato No, basta capirci qualcosa su sti vaccini, cosa che, al momento, non sa fare… -