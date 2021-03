PS5 non sarebbe in grado di riprodurre correttamente contenuti in SDR

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) Se siete tra i pochi che sono riusciti a ottenere una PS5, probabilmente avrete notato che la console di Sony riproduce per impostazione predefinita tutto in High Dynamic Range (HDR), Standard Dynamic Range (SDR) incluso. Tuttavia, sembra che disattivando l'HDR peri titoli meno recenti che non supportano i display HDR, la riproduzione SDR viene disattivata. Lo ha spiegato Alexander Battaglia di Digital Foundry in alcuni tweet. "PS5 in realtà non mostraSDR originali", ha detto Battaglia. "Se acquisiteSDR su una PlayStation 4 Pro e li confrontate con l'SDR su PS5, ci sono alcune differenze". Leggi altro...