Pierpaolo Pretelli vs la Gregoraci | botta e risposta al vetriolo tra i due ex gieffini

Ha conquistato il podio dell'ultima edizione del Gfvip, Pierpaolo Petrelli grazie anche alla lunga permanenza nella casa di Cinecittà ha ottenuto una popolarità non indifferente. Prima la sua speciale amicizia con Elisabetta Gregoraci nata nella prima parte del reality e poi la love story con Giulia Salemi oggi ancora in corso hanno reso l'ex velino protagonista del format. Pierpaolo in questi giorni è tornato a parlare proprio dell'ex moglie di Flavio Briatore, il modello che si dice felice insieme all'influencer, ha voluto ribadire che i Gregorelli non esistono e non hanno avuto mai un futuro anche per questo vorrebbe che Elisabetta non lasciasse più like o commenti a post che riguardano i loro trascorsi.

