Petr Kellner, morto uno degli uomini più ricchi d'Europa: si è schiantato con il suo elicottero (Di lunedì 29 marzo 2021) Il miliardario Ceco Petr Kellner è morto in un incidente in elicottero sulle montagne dell' Alaska . Lo annuncia il Gruppo Ppf 'con grande dolore' spiegando che nello schianto, avvenuto sabato scorso ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Il miliardario Cecoin un incidente insulle montagne dell' Alaska . Lo annuncia il Gruppo Ppf 'con grande dolore' spiegando che nello schianto, avvenuto sabato scorso ...

